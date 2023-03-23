Kırklareli'nde depremzedeler ilk iftarını yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli’nde misafir edilen depremzedeler ilk iftarını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 2 depremin ardından Kırklareli KYK’da misafir edilen depremzedeler ilk iftarını yaptı. Ezan sesiyle KYK yurdu yemekhanesinde dualar ile ilk orucunu açan depremzedeler devletin her daim yanlarında olduğunu ifade ederek ilk orucunu açtıklarını söyledi.