Kırklareli'nde dilenen ve sokakta çalışan çocuk denetimleri
Kırklareli şehir merkezinde, vatandaşların duygularını istismar eden sokakta çalışan ve dilenen çocuklara yönelik denetimler yapıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği ile, "Çocuklar Güvende Programı" muhtevasında sokakta çalışan ve dilenen çocukların tespitine yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler parklar tek tek kontrol edildi.
Denetim yapan ekipler, dilencilik yapanlara Kabahatler Kanunu’ndan ceza yazılacağını, sokakta çalıştığı ikinci kez tespit edilen çocukların teslimi sırasında ailelerine idari para cezası uygulanacağını, çocuklarını sokakta çalıştıran ailelere gerekli tebligatlar yapılmakla birlikte tekrarından idari para cezası verilecek haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını hatırlattı.