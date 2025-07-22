Kırklareli'nde doğaya keklik salındı

Kırklareli’nde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından doğaya 600 keklik salındı.

Kırklareli’nde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından yaban hayatın korunması için 600 keklik doğaya salındı.

Nesli tükenmekte olan kekliklerin doğaya bırakıldığını ifade eden Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, "Amacımız doğal sirkülasyonu sağlamak ve bu hayvanların da üremelerine yardımcı olmak. Umut ediyorum ki doğaya saldığımız 600 keklik yaşamlarını sürdürecek ve buradaki flora ve faunaya da katkıda bulunacaktır" dedi.