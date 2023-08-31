Kırklareli'nde dron destekli denetim: 78 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde dron destekli gerçekleşen trafik denetimlerinde 78 araç men edildi.

Kırklareli'nde dron destekli denetim: 78 araç trafikten men edildi
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sina pırlanta
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Kırklareli’nde dron destekli gerçekleşen trafik denetimlerinde 78 araç men edildi.

Kırklareli’nde trafik ekipleri 21-27 Ağustos tarihleri arasında dron destekli denetim yaptı.

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Yapılan denetimlerde 6 bin 64 araç ve sürücünün belgelerini kontrol edilirken kural ihlali yaptığı tespit edilen 586 sürücüye idari para cezası uygulandı, 78 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde 21 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulurken sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.