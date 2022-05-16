Kırklareli'nde dün etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kırklareli'nde dün etkili olan dolu yağışı sebebiyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

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  • 16.05.2022 14:06
  • Güncelleme: 16.05.2022 14:41
Kırklareli'nde dün etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kırklareli’nde dün etkili olan dolu yağışı sebebiyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Kırklareli’nde dün olumsuz hava şartları tarım alanlarına zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy Çeşmeköy, Yoğuntaş ve Kayalı köylerinde dolu yağışı sebebiyle tarım alanlarında zarar olduğunu ve hasar tespit çalışmaları başladığını belirterek, “Merkez ilçe köylerinde 15 Mayıs 2022 tarihinde oluşan olumsuz hava şartları tarım alanlarına zarar verdi. Çeşmeköy, Yoğuntaş ve Kayalı köylerinde dolu yağışı etkili oldu. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hasar tespitlerine hemen başladık. Özelikle Çeşmeköy’de hasar belirgin olarak görülüyor. Teknik ekiplerimiz ile beraber sabahın erken saatlerinde araziler gezilerek incelemelerde bulunduk” dedi.

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Aksoy, çiftçilerin mağdur olmamaları için Tarım Sigortası yaptırmaları gerektiğini, sigorta bedelinin yüzde 50 devlet destekli olduğunu, Tarım ve orman bakanlığı olarak çiftçilerin her zaman yanında olduğumuzu en kısa sürede hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp bakanlığa bildirileceklerini söyledi.

İHA

SHA Editör
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