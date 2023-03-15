Kırklareli'nde durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca çıktı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında bir araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Pehlivanköy ilçesi Akarca köyünde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durdurulan araçta ruhsatsız 5 tabanca, 4 şarjör, 211 mermi, 1 sustalı bıçak, 1 kelepçe, 50 gram metamfetamin, 35 gram kokain, 10 gram skunk, 100 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 litre sahte rakı, 3 litre sahte cin, 3 litre votka, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 850 TL, 1 çelik kasa ve çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.