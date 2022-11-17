Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak tütün ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Vize ilçesinde yaptığı yol uygulamasında bir otomobil durdurdu. Durdurulan otomobilde yaptıkları aramada 40 bin adet içerisi tütün ile doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 10 kg kıyılmış sarmalık tütün, 1 adet post cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.