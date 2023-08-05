Kırklareli'nde Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na veda yemeği
Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kırklareli'ndeki görevi tamamlanmasın ardından veda eden Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'na veda yemeği düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kırklareli’ndeki görevi tamamlanmasın ardından veda eden Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’na veda yemeği düzenlendi.
Polis evinde gerçekleşen veda yemeğine Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz katıldı.
Veda yemeğinde konuşan Vali Ekici, kentte göstermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Atama kararıyla ilimizdeki görevinden ayrılan Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’na ilimizde görev yaptığı süre içerisinde gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını dilerim” dedi.