Kırklareli'nde engelli veya hastalar 'seyyar sandık' ile oyunu kullandı

Kırklareli'nde oy verme işlemlerinin başlamasının ardından hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı.

Kırklareli'nde engelli veya hastalar 'seyyar sandık' ile oyunu kullandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli’nde oy verme işlemlerinin başlamasının ardından hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı.

Kırklareli’nde hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı. İl Seçim Kurulu görevlileri, kentte ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü. İlde 1 seyyar sandık ve 7 engelli veya hasta seçmen bulunuyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

84 yaşındaki Gülsevim Eskici’nin evine seyyar sandık götürüldü.

Oyunu kullanan Eskici, görevlilere teşekkür ederek seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.