Kırklareli'nde Erasmus proje ortakları kapanış toplantısı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Erasmus Programı Okul Eğitimi Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği’ projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2020-1-TR01-KA226-SCH-097702 numaralı ve Sürdürülebilir Eğitim konulu Erasmus Programı Okul Eğitimi Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği projemiz çerçevesinde Kırklareli ilinde projenin son toplantısı düzenlendi. Toplantı proje ortakları Anadolu Üniversitesi, Kocatepe Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pegaso Online University (İtalya), LiceulTehnologic "Constantin Brancoveanu" (Romanya) ve Tallinna 21. Kool (Estonya)’dan gelen katılımcılarla gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Ali Ergin, proje ortaklarına teşekkür ederek, belgelerini teslim etti.