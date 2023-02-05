Kırklareli'nde ev çıkan yangında küle döndü

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ev çıkan yangında küle döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli’nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Turan Bora’ya ait tarihi evde sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Vize ve Kıyıköy itfaiyelerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde ev çıkan yangında küle döndü
Kırklareli'nde ev çıkan yangında küle döndü
Kırklareli'nde ev çıkan yangında küle döndü
Kırklareli'nde ev çıkan yangında küle döndü