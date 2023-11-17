Kırklareli'nde ev yangını: Dumandan etkilenen kişi baygınlık geçirdi
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında dumandan etkilenen kişi baygınlık geçirdi.
Kırklareli’nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında dumandan etkilenen kişi baygınlık geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Gazi Mahallesi’nde Faruk Arca’ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenerek baygınlık geçiren İbrahim Kuleli evde mahsur kaldı. Mahsur kalan Kuleli’yi itfaiye ekipleri kurtardı. Kuleli 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.
Söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.