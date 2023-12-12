Kırklareli'nde ev yangını

Kırklareli’nde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünde Sezgin Yıldırım’a ait iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.