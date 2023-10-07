Kırklareli'nde fabrika yangını
Kırklareli'nde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kırklareli’nde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Üsküp beldesinde bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.