Kırklareli'nde feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kırklareli’nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Paşayeri köyü yakınlarında A.R.A. yönetimindeki 22 LT 392 plakalı otomobil ile Ş.E. idaresindeki 39 AAV 102 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü A.R.A’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilde sıkışan S.A. ve U.A. adlı yaralılar ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kamyonet sürücüsü Ş.E. ile otomobilden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.