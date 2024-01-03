Kırklareli'nde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kırklareli'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kırklareli’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kırklareli’nde Hızırbey Camisi’nde yatsı namazının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Anadolu Gençlik Derneği tarafından lokum dağıtıldı.