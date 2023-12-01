Kırklareli'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Trakya bölgesine dair yaşanabilecek fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Kırklareli Valiliği de duyuruyu paylaşarak vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı.

Kırklareli Valili tarafından yapılan açıklamada, esen rüzgarın şiddetini arttıracağı yönünde bilgi verilerek, Cumartesi gününe dikkat çekildi. Açıklamada, “Bölgemizin batısında devam eden kuvvetli rüzgârın etkisini arttırarak 2 Aralık 2023 Cumartesi günü Edirne’nin güneyi ve İstanbul’un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına 40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına 50-70, hamlesi 90 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” bilgilerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca, gaz zehirlenmeleri muhtemel riskler arasında değerlendirildi.

Meteorolojik değerlere göre 62-74 km/saat hızındaki rüzgâr fırtına olarak, 75-88 km/saat hızındaki rüzgâr kuvvetli fırtına olarak, 89-102 km/saat hızındaki rüzgâr ise tam fırtına olarak değerlendiriliyor.