Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özel Harekat destekli 129 personelin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda bir mekandaki Türk olan 7 kadın ile mekan personeline ait 13 evde yapılan aramada 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 11 kadın ve kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi. Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.