Kırklareli'nde Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Kırklareli'nde Gaziler Günü törenlerle kutlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişi ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kırklareli’nde çeşitli programlar düzenlendi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kırklareli’nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tank Üsteğmen Recai Çalışkan ve Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Erol Özsevimli yaptı.

Tören, gazilere çiçek takdiminin ardından sona erdi.