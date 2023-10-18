Kırklareli'nde Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırklareli’nde camileri dolduran vatandaşlar, Gazze’de saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de vatandaşlar, Filistin’in Gazze kentinde İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden yüzlerce kişi için camileri doldurdu. Hızırbey Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrası İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra ölen Filistinliler için dualar edildi.