Kırklareli'nde geleceğin teknoloji yıldızları mezun oldu

Kırklareli Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimlerini tamamlayan 54 öğrenci mezun oldu.

Kırklareli’nde Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 36 aylık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci mezun oldu. Mezun olan öğrenciler için tören düzenledi. Düzenlenen törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Murat Gençbay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Turan, Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan öğrencilerin başarı hikayelerinin ilk sayfasını tamamladıklarını ifade ederek "Bugün burada, ülkemizin teknoloji yolculuğunda umut ışıkları olan Deneyap öğrencilerimizin mezuniyet heyecanına ortak olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sadece bir mezuniyet töreni değil; Türkiye’nin geleceğine yön verecek 54 gencimizin başarı hikâyesinin ilk sayfasını kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler kep attı.