Kırklareli'nde gıda denetimi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kırklareli'nde gıda denetimi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli’nde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri kentte gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen ve muhafaza şartları kontrol edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İl Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin devam ettiğini söyledi.