Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı
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Kırklareli’nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde polis ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kent merkezine doğru hareket etti. Kent merkezinde de dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekipler aracı Bademlik Mahallesinde durdurdu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Araçta bulunan 2 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.