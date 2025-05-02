Kırklareli'nde gübre bayileri denetlendi

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre bayileri denetlendi.

Kırklareli'nde gübre bayileri denetlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre bayileri denetlendi.

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

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"Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirilen denetime Kaymakam Yunus Emre Yıldız, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.