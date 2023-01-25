Kırklareli'nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırklareli’nde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Fatih Caddesi’nde, Coşkun E. yönetimindeki özel halk otobüs ile Serenay S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. Kazada otobüs sürücüsü ve 4 yolcu ile Serenay S. ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.