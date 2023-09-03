Kırklareli'nde hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Değirmencik köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken ağaçlar zarar gördü.