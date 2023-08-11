Kırklareli'nde hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastane görevlilerinin de müdahale ettiği yangın söndürüldü.