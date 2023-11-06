Kırklareli'nde hazırlanan geleneksel kadın kıyafeti Dubai'de sergilendi

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Türk Kırmızısı Ay Beyazı defilesi Dubai'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kırklareli'nde hazırlanan geleneksel kadın kıyafeti Dubai'de sergilendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi Dubai’de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Cumhuriyet’in 100. yılı için Dubai’de Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi yapıldı. Dubai’de bir alışveriş merkezinde gerçekleşen defileye yoğun katılım gerçekleşti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gerçekleşen etkinliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Abu Dabi Türk Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun ile vatandaşlar katıldı.