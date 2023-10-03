Kırklareli'nde helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından İHA ve helikopter destekli yapılan kaçak göçmen operasyonunda bin 479 kaçak göçmen yakalandı, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 21-27 Eylül 2023 tarihleri arasında İHA ve CAYROKOPTER desteği ile yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 479 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaylarda kullanılan 18 araca el konuldu.