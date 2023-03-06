Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 4 şüpheliyi bir bağ evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri 4 şüpheliyi bir bağ evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde bağ evlerinde yaşanan hırsızlıklara karşı jandarma ekipleri yaptığı devriye esnasında 4 şüpheliyi bir bağ evine girerken fark ettik. Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde E.S., İ.Ö., O.D., ve M.S. isimli şüphelileri soba, şofben, 400 metre bakır kablo, 1 ev tüpü, 1 demir mangal, 4 demir dolap kapağı, 7 demir direk ile birlikte suçüstü yakaladı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.