Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince son 10 gün içinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Kırklareli’nde polis ekiplerince son 10 gün içinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobil, elektrikli bisiklet ve inşaat malzemeleri çalan şüpheliler tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.