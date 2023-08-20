Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı
Kırklareli'nde polis ekiplerince son 10 gün içinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Kırklareli’nde polis ekiplerince son 10 gün içinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobil, elektrikli bisiklet ve inşaat malzemeleri çalan şüpheliler tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.