Kırklareli'nde huzur toplantısı
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvehanede huzur toplantısı gerçekleştirdi.
Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvehanede huzur toplantısı gerçekleştirdi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce bir kahvehanede kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılımlarıyla huzur toplantısı düzenlendi.
Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde yapılan toplantıda emniyet çalışmaları ve diğer kurumların yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verildi, vatandaşların talep ve sıkıntıları dinlendi.