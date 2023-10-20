Kırklareli'nde huzur toplantısı

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvehanede huzur toplantısı gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde huzur toplantısı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvehanede huzur toplantısı gerçekleştirdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce bir kahvehanede kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılımlarıyla huzur toplantısı düzenlendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde yapılan toplantıda emniyet çalışmaları ve diğer kurumların yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verildi, vatandaşların talep ve sıkıntıları dinlendi.