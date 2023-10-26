Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine 'Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen' eğitimi

Kırklareli'nde huzurevi sakinlerinde 'Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen' eğitimi verildi.

Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine 'Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen' eğitimi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde huzurevi sakinlerinde “Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen” eğitimi verildi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Yaman Huzurevi YBRM Müdürlüğünden hizmet alan sakinlere Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen” eğitimi verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunmaları gerektiği ve hijyen konusunda bilgilendirildi.