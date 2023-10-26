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- Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine 'Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen' eğitimi
Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine 'Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen' eğitimi
Kırklareli'nde huzurevi sakinlerinde 'Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen' eğitimi verildi.
Kırklareli’nde huzurevi sakinlerinde “Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen” eğitimi verildi.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Yaman Huzurevi YBRM Müdürlüğünden hizmet alan sakinlere Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen” eğitimi verildi.
Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunmaları gerektiği ve hijyen konusunda bilgilendirildi.