Kırklareli'nde iki apartman arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kırklareli'nde iki apartmanın arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde iki apartman arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Kırklareli’nde iki apartmanın arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Gazikemal Mahallesi’nde bulunan apartmanın bahçesinde kedi seslerini duyanlar durumu ihbar etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

İki apartman arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.