Kırklareli'nde iki apartman arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Kırklareli'nde iki apartmanın arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli’nde iki apartmanın arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Gazikemal Mahallesi’nde bulunan apartmanın bahçesinde kedi seslerini duyanlar durumu ihbar etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki apartman arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.