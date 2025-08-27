Kırklareli'nde işlenmeyen tarım arazileri tespit ediliyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde iki sene üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesiyle ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından çalışmalar devam ediyor.

İki yıl üst üste işlenmeyen arazilerin kira bedeli, komisyon tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak. Komisyon, kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesini, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde yedi gün süre ile ilan edecek.

Kiralama öncelikli olarak, kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak.

Kiraya verilecek tarım arazisi, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde arazi teslim tutanağı ile kiracısına teslim edilecek. Kiralanan tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak. Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimizde, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin yönetmelik çerçevesinde, teknik personelimizce arazi tespit çalışmaları gerçekleştirilmektedir" denildi.