Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine eğitim
Kırklareli genelindeki itfaiye personeline mesleki ve ilk yardım eğitimi verildi.
Kırklareli genelindeki itfaiye personeline mesleki ve ilk yardım eğitimi verildi.
Kırklareli İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde itfaiye araçlarının kullanımı, yangınlara müdahale, ilk yardım gibi konularda bilgi verildi. Eğitime ilçe ve beldelerde görev yapan itfaiye personeli katıldı.
İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, her personelin donanımlı olması gerektiği belirtilerek, eğitimlerin devam edeceği aktarıldı.