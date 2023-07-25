Kırklareli'nde Jandarma'nın denetimine takılan 9 araç trafikten men edildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde 853 aracı denetleyerek 9 aracı trafikten men etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde yaptıkları trafik kontrollerinde 853 araç ve sürücüsünü denetledi. Yeterli şartları sağlamayan 9 otomobil ise trafikten men edildi.

Sürücülerin bilinçlenerek trafik güvenliğine riayet etmelerini amaçlayan, trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerini sıklaştıran Jandarma ekipleri bu çerçevede otomobil ve tarım araçlarını kontrol ederek; reflektör takmanın önemini rops demiri ve çakar lambanın önemini, emniyet kemerinin önemini sürücülere anlattı. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan şoförlere de trafik kuralları ve güvenliği konularında uyarılar yapan ekipler, vatandaşları da trafik kurallarına uymaya davet etti.