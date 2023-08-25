Kırklareli'nde jandarmadan dron destekli trafik denetimi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron destekli trafik denetim yaptı. Denetimde 1193 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 19 sürücüye idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Öte yandan 3 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Ekipler yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.