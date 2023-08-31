Kırklareli'nde jandarmadan kask denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kask kullanmayan motor sürücülerine kaskın önemi anlatıldı.

Kırklareli'nde jandarmadan kask denetimi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kask kullanmayan motor sürücülerine kaskın önemi anlatıldı.

Kırklareli’nde İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından "Kaskımla Güvendeyim" Projesi çerçevesinde motor sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Denetimlerde motor sürücülerine kaskın önemi anlatılırken 30 sürücüye kask hediye edildi.

Öte yandan denetimde 100 motosiklet ve sürücü kontrol edildi.