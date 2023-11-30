Kırklareli'nde jandarmadan motosiklet denetimi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimde 16 araç trafikten men edildi.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimde 16 araç trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı. 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde 397 motosiklet denetlendi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 48 sürücüye ceza uygulanırken, 16 motosiklet trafikten men edildi.