Kırklareli'nde jandarmadan motosiklet denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimde 16 araç trafikten men edildi.

Kırklareli'nde jandarmadan motosiklet denetimi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimde 16 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı. 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde 397 motosiklet denetlendi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 48 sürücüye ceza uygulanırken, 16 motosiklet trafikten men edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman