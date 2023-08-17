Kırklareli'nde jandarmadan trafik denetimleri

Kırklareli’nde jandarma trafik ekiplerince 7 bin 470 araç ve sürücüsü denetlendi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde icra edilen trafik denetimleri ve bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde 8-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 7 bin 470 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 147 sürücüye trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi. 69 araç trafikten men edilerek, alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetim esnasında sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.

Trafik jandarması tarafından eş zamanlı olarak ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla dron ile trafik denetimi faaliyetleri icra edildi. Trafik denetimlerinin amacının cezalandırmak değil, meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyerek, muhtemel kaza sonucu can kaybı ve ağır yaralanmaları azaltmak olduğu bildirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinde, 65 köy ve beldede 5 bin 268 vatandaşa, “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” teması ile genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidi kullanımı kuralları, bin 115 motosiklet sürücüsü vatandaşa kask, reflektif yelek ve koruyucu tertibat kullanımı, 878 traktör sürücüsü vatandaşa ise traktörlerde flaşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası olması, traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası bulundurmaları, tur otobüsünde yolculuk yapan 60 vatandaşa da seyahat esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı, konularında bilgilendirme yapıldı.