Kırklareli'nde kaçak hayvan üretilen adrese baskın

Kırklareli’nin merkez ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde, kaçak hayvan üretimi yapıldığı tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Uygun olmayan şartlarda tutulan 12 hayvan koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ahmetçe köyünde bulunan bir adreste, kaçak hayvan üretimi yapıldığı tespit etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, uygun olmayan ve kötü şartlarda tutulan 12 yavru köpeğe ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kimlikleri, kayıtları ve aşıları eksik olan 12 adet köpek, Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi.

Tarım e Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde söz konusu şahsa yönelik, 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.