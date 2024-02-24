Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonu
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde kaçak tütün satıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekipler düzenlediği operasyonda 5,5 kilogram kaçak tütün, 400 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara sarma makinesi ile 2 litre içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.