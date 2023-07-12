Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 272 bin değerinde telefonlar ele geçirildi

Kırklareli’nde polis ekiplerince il merkezi Babaeski ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 272 bin değerinde telefonlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Kaçakçılık, Organize, Mali Suçlar,” mücadele çerçevesinde il merkezi ve Babaeski ilçesinde operasyonlar düzenlendi.

Polis ekiplerince şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 272 bin lira 23 adet telefon, 10 adet kablosuz kulaklık, 6 adet akıllı saat, 32 adet kaçak parfüm, 7 adet elektronik sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 4 adet tabanca tüfeği, 4 adet araca takılı sahte plaka, 1 adet araç ruhsatı, 1 adet tescilsiz ve motor/şase numaraları uyumsuz kamyon ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.