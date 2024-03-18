Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 57 bin makaron ele geçirildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 43 bini boş 57 bin makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 57 bin makaron ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 43 bini boş 57 bin makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri M.A’ tütün kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Ekipler M.A’ya ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramda 43 bini boş 57 bin makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.