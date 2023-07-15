Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarında 27 zanlı yakalandı.

Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’nca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarında 27 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerin Haziran ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda; 17 uyuşturucu, 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayları olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılarla birlikte, 173 bin 968 kök kenevir, 190 gram metamfetamin, 43 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 7 adet uyuşturucu hap, 89 kök haşhaş bitkisi, 5 gram toz esrar, 120 kilogram kaçak bal ve 8 adet kazı malzemesi ele geçirildi.