Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarında 27 zanlı yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’nca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarında 27 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerin Haziran ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda; 17 uyuşturucu, 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayları olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılarla birlikte, 173 bin 968 kök kenevir, 190 gram metamfetamin, 43 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 7 adet uyuşturucu hap, 89 kök haşhaş bitkisi, 5 gram toz esrar, 120 kilogram kaçak bal ve 8 adet kazı malzemesi ele geçirildi.