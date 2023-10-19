Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Vize, Pınarhisar, Demirköy ve kent merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

10-16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda 83 litre alkollü içki, 2 bin 100 gram skunk, 76 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 85 adet kilitli poşet, 9 adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 29 bin 209 adet sahte ilaç, bin 597 adet. paketlenmeye hazır boş ilaç kutusu, bin 201) adet ilaç kutularına basmak üzere hazırlanmış etiket, 1 adet etiket basma makinesi (barkod cihazı) ele geçirildi.