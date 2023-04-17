Kırklareli'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Kırklareli'nde Kadir Gecesi namaz ve dualar ile idrak edildi.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi idrak edildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Kırklareli’nde Kadir Gecesi namaz ve dualar ile idrak edildi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli’nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii’nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı.