Kırklareli'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Kırklareli'nde vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi idrak edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde vatandaşlar Kadir Gecesi’nde camilere akın etti.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli’nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii’nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı.

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