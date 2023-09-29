Kırklareli'nde kafeler denetlendi

Kırklareli'nde polis ekiplerince içkili lokanta, kafe, bar gibi isimlerle umuma açık yerlerde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

Kırklareli'nde kafeler denetlendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde polis ekiplerince içkili lokanta, kafe, bar gibi isimlerle umuma açık yerlerde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla içkili lokanta, kafe, bar gibi isimlerle umuma açık yerlerde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleşti. Denetimlerde 356 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet 919 mm fişek, 10 adet 765 mm fişek, 29 adet 12 calibre kartuş, 6 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Ayrıca 4 aranan şahıs, 3 asker yoklama kaçağı, 4 yabancı uyruklu kadın şahsın evraklarında eksiklik tespit edildi.

Şahıslar ve iş yerleri hakkında gerekli işlemler yapıldı.